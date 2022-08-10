Marsilya, Alexis Sanchez'i renklerine bağladı!

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Marsilya, Şilili forvet Alexis Sanchez'i kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
10 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:15
Marsilya, Alexis Sanchez'i renklerine bağladı!
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Inter ile sözleşmesini feshettikten sonra boşa çıkan Alexis Sanchez'in yeni durağı Marsilya oldu.

Fransız ekibinden yapılan açıklamada, Şilili futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını belirtildi.

33 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın da transfer gündemine gelmişti.

Alexis Sanchez, kariyerinde; Barcelona, Arsenal, Manchester United gibi Avrupa'nın önemli ekiplerinde ter döktü.


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