Marsilya, Alexis Sanchez'i renklerine bağladı!
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Marsilya, Şilili forvet Alexis Sanchez'i kadrosuna kattı.
Inter ile sözleşmesini feshettikten sonra boşa çıkan Alexis Sanchez'in yeni durağı Marsilya oldu.
Fransız ekibinden yapılan açıklamada, Şilili futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını belirtildi.
33 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın da transfer gündemine gelmişti.
Alexis Sanchez, kariyerinde; Barcelona, Arsenal, Manchester United gibi Avrupa'nın önemli ekiplerinde ter döktü.
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