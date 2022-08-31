Marsilya - Clermont maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, kendi sahasında Clermont'u ağırlıyor. Zorlu mücadele saat 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:58
Marsilya - Clermont maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Ligue 1'de 5. hafta heyecanı devam ediyor.

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, kendi sahasında Clermont'u ağırlayacak.

Saat 22:00'de başlayacak zorlu mücadele, beIN Connect uygulamasından naklen yayımlanacak.

Marsilya, ligin 4. haftasında Nice deplasmanından 3-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Clermont ise Lorient'e konuk olduğu karşılaşmada 2-1 mağlup olmuştu.


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