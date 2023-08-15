Marsilya - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fransız ekip Marsilya, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Yunan kulüp Panathinaikos'u konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu heyecanı sürüyor.
Marcelino Toral yönetimindeki Marsilya, kendi sahasında Ivan Jovanovic'in takımı Panathinaikos'u konuk edecek.
MARSİLYA - PANATHINAIKOS MAÇI SAAT KAÇTA?
Velodrome Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
MARSİLYA - PANATHINAIKOS MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Panathinaikos, Yunanistan'da oynanan ilk maçta Marsilya'yı 1-0 mağlup etmişti.
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