Marsilya - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransız ekip Marsilya, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Yunan kulüp Panathinaikos'u konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.08.2023 - 13:51
Marsilya - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu heyecanı sürüyor.

Marcelino Toral yönetimindeki Marsilya, kendi sahasında Ivan Jovanovic'in takımı Panathinaikos'u konuk edecek.

MARSİLYA - PANATHINAIKOS MAÇI SAAT KAÇTA?

Velodrome Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

MARSİLYA - PANATHINAIKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Panathinaikos, Yunanistan'da oynanan ilk maçta Marsilya'yı 1-0 mağlup etmişti.


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