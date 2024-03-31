Marsilya - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PSG, Fransa Ligue 1'inn 27. haftasında deplasmanda Marsilya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 12:25
Marsilya - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Ligue 1'de 27. hafta heyecanı yaşanıyor.

Luis Enrique yönetimindeki PSG, deplasmanda Jean Gasset'in ekibi Marsilya ile karşı karşıya gelecek.

MARSİLYA - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Veledrome Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

MARSİLYA - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Benoit Bastien'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Marsilya, ligde oynadığı son maçta deplasmanda Rennes'e 2-0 mağlup olmuştu. 

PSG ise Montpellier deplasmanından 6-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı. 


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