Marsilya - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
PSG, Fransa Ligue 1'inn 27. haftasında deplasmanda Marsilya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 27. hafta heyecanı yaşanıyor.
Luis Enrique yönetimindeki PSG, deplasmanda Jean Gasset'in ekibi Marsilya ile karşı karşıya gelecek.
MARSİLYA - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?
Veledrome Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
MARSİLYA - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Benoit Bastien'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Marsilya, ligde oynadığı son maçta deplasmanda Rennes'e 2-0 mağlup olmuştu.
PSG ise Montpellier deplasmanından 6-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
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