Marsilya - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 27. haftasında kendi sahasında RC Strasbourg'u konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 14:42
Marsilya - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Fransa Ligue 1'da 27. hafta heyecanı yaşanıyor.

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, kendi sahasında RC Strasbourg'u konuk edecek.

MARSİLYA - STRASBOURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Velodrome Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

MARSİLYA - STRASBOURG HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Jeremie Pignard'ın yöneteceği mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Marsilya, ligde oynadığı son maçta Rennes deplasmanından 1-0'lık üstünlükle ayrılmıştı.

RC Strasbourg ise kendi evinde konuk ettiği Brest'e 1-0 mağlup olmuştu.


marsilya RC Strasbourg cengiz ünder Fransa Ligue 1

İlgili Haberler

Ligue 1'de PSG, Kylian Mbappe ile 3 puana uzandı

Ligue 1'de PSG, Kylian Mbappe ile 3 puana uzandı
Ligue 1'de Lyon, Lille karşısında pes etmedi

Ligue 1'de Lyon, Lille karşısında pes etmedi
Ligue 1'de Rennes, Nantes'ı tek golle geçti

Ligue 1'de Rennes, Nantes'ı tek golle geçti

En Çok Okunan Haberler