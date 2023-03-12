Marsilya - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 14:42

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 14:42

Fransa Ligue 1'da 27. hafta heyecanı yaşanıyor.

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, kendi sahasında RC Strasbourg'u konuk edecek.

MARSİLYA - STRASBOURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Velodrome Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

MARSİLYA - STRASBOURG HANGİ KANALDA?



Fransız hakem Jeremie Pignard'ın yöneteceği mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Marsilya, ligde oynadığı son maçta Rennes deplasmanından 1-0'lık üstünlükle ayrılmıştı.

RC Strasbourg ise kendi evinde konuk ettiği Brest'e 1-0 mağlup olmuştu.