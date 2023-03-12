Marsilya - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 27. haftasında kendi sahasında RC Strasbourg'u konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
Fransa Ligue 1'da 27. hafta heyecanı yaşanıyor.
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, kendi sahasında RC Strasbourg'u konuk edecek.
MARSİLYA - STRASBOURG MAÇI SAAT KAÇTA?
Velodrome Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
MARSİLYA - STRASBOURG HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Jeremie Pignard'ın yöneteceği mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Marsilya, ligde oynadığı son maçta Rennes deplasmanından 1-0'lık üstünlükle ayrılmıştı.
RC Strasbourg ise kendi evinde konuk ettiği Brest'e 1-0 mağlup olmuştu.
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