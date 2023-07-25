Marsilya'dan kadroya 4. takviye

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Marsilya, Sengalli futbolcu İsmaila Sarr'ı renklerine bağladığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2023 - 09:23
Marsilya'dan kadroya 4. takviye
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Gelecek sezon Fransa'da iddialı bir kadro kurmak isteyen Cengiz Ünder'in takımı Marsilya, Ismaila Sarr transferini açıkladı.

Fransız kulüpten yapılan açıklamada Ismaila Sarr transferi için 13 milyon Euro ve 7 milyon Euro'luk ek ödemeleri içeren bonservis bedeli harcandığı belirtildi. Açıklamada, Sarr'ın 5 yıllık sözleşmeye imza attığı ifade edildi.

TRANSFER DÖNEMİNİN 4. İMZASI

Ismaila Sarr transferiyle Marsilya yaz döneminin 4. imzasını açıklamış oldu. Fransız ekibi daha önce Pierre Emerick Aubameyang, Geoffrey Kondogbia ve Renan Lodi'yi transfer ederek kadrosunu güçlendirmişti.

25 yaşındaki kanat oyuncusu Sarr, 2019'da Rennes'den Watford'a 30 milyon Euro'ya transfer edilmişti. Sarr Watford formasıyla geçen sezon 39 maça çıkarken 10 gol 5 asistle takımına katkı sağlamıştı.


İsmaila Sarr marsilya transfer Fransa Ligue 1

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