Martin Odegaard: Mesut Özil ile anılmak büyük onur
Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in yıldız futbolcusu Martin Odegaard, Norveç basınına bir röportaj verdi. Odegaard, kendisi hakkında yapılan Mesut Özil kıyaslamalarından onur duyduğunu belirtti.
Arsenal'in Norveçli orta saha oyuncusu Martin Odegaard, ülkesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Odegaard, taraftarların kendisini Mesut Özil ile kıyaslamasına da cevap verdi.
"MESUT ÖZİL, ÖZENDİĞİM BİR FUTBOLCUYDU"
Norveç basınından TV2'ye konuşan Martin Odegaard, "Kendimi başka oyuncularla kıyaslamayı pek sevmiyorum ancak Mesut Özil gibi bir isimle kıyaslanmak onur verici bir şey. Bu kıyası iltifat olarak alabilirim. Özil, küçükken en çok özendiğim oyuncular arasındaydı" dedi.
SANATÇI VE CANAVAR
Martin Odegaard, takımdaki rolü hakkında kendisini "Topa sahipken bir sanatçı, topsuz oyunda da bir canavar" olarak tanımladı.
Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın yorumlarına, "Kendimi her zaman toplu oyunda daha iyi gördüm. Ancak futbolun geldiği noktada, her geçen gün savunma görevlerinin de ne kadar önemli olduğunu görüyorum ve kendimi oyunun iki yönünde de geliştirmeye çalışıyorum" cevabını verdi.
23 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 26 maçta 4 gol atıp 4 de asist kaydetti.
İlgili Haberler
- Trabzonspor'da Nwakaeme istikrarı
- Bursaspor Tamer Tuna'nın sözleşmesini feshetti
- Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasındaki kırmızı kartı hakemler değerlendirdi
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Ataşehir'de korkutan yangın!
- İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi
- 'Cumhuriyet tarihindeki en büyük zam'
- 'Kalaşnikof' tartışması gündem oldu
- 'İtirazımız sadece zamlara değil!'
- Habertürk canlı yayınında cinsiyetçi sözler
- Ucuz ayçiçek yağı için birbirlerini ezdiler
- Avcılar'da kaldırım çöktü!
- Zabıtadan markete 'ayçiçek yağı' baskını
- Magandalar gece boyunca ortalığı karıştırdı
En Çok Okunan Haberler
- Red Bull Homerun'da kazananlar belli oldu
- AB'nin Rusya çıkmazı
- Küçük Mahra'dan üzücü haber!
- Memleket Partisi'nde hem ihraç hem de istifa
- Getafe'den Enes Ünal'a özel forma!
- Şahan Gökbakar'dan 'akaryakıt zammı' tepkisi
- Ataşehir'de korkutan yangın!
- Rusya'daki Alman gazetecilere ülkeyi 'terk etme' çağrısı
- Çay paketinin içinden uyuşturucu çıktı
- Bakan Nebati'ye ayçiçeği yağı tepkisi