Martin Odegaard: Mesut Özil ile anılmak büyük onur

07 Mart 2022 Pazartesi, 17:30

Arsenal'in Norveçli orta saha oyuncusu Martin Odegaard, ülkesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Odegaard, taraftarların kendisini Mesut Özil ile kıyaslamasına da cevap verdi.

"MESUT ÖZİL, ÖZENDİĞİM BİR FUTBOLCUYDU"

Norveç basınından TV2'ye konuşan Martin Odegaard, "Kendimi başka oyuncularla kıyaslamayı pek sevmiyorum ancak Mesut Özil gibi bir isimle kıyaslanmak onur verici bir şey. Bu kıyası iltifat olarak alabilirim. Özil, küçükken en çok özendiğim oyuncular arasındaydı" dedi.

SANATÇI VE CANAVAR

Martin Odegaard, takımdaki rolü hakkında kendisini "Topa sahipken bir sanatçı, topsuz oyunda da bir canavar" olarak tanımladı.

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın yorumlarına, "Kendimi her zaman toplu oyunda daha iyi gördüm. Ancak futbolun geldiği noktada, her geçen gün savunma görevlerinin de ne kadar önemli olduğunu görüyorum ve kendimi oyunun iki yönünde de geliştirmeye çalışıyorum" cevabını verdi.

23 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 26 maçta 4 gol atıp 4 de asist kaydetti.