Martin Skrtel'den Milan Skriniar itirafı: 'Onu aradım ve...'

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Martin Skrtel, pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesi basın mensuplarına görüşlerini aktardı.

Martin Skrtel'den Milan Skriniar itirafı: 'Onu aradım ve...'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.02.2025 - 19:40

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Martin Skrtel, sarı-lacivertli takıma transfer olan Milan Skriniar ve Galatasaray derbisi hakkında konuştu.

"FENERBAHÇE'Yİ SEÇ DEDİM"

Tivibu Spor'a konuşan Skrtel, "Milan Skriniar benden bile daha iyi. Fenerbahçe için oynadığı için çok mutluyum. Skriniar'ı aradım ve Fenerbahçe'yi seçmesi gerektiğini söyledim. Galatasaray hakkında kötü bir şey söylemedim çünkü Okan Hoca'ya çok saygı duyuyorum. Birlikte şampiyonluk kazandık. Ancak Fenerbahçe'ye aşıktım. Sadece 4 aylığına geldi ama ben sezon sonunda Fenerbahçe'de devam edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Martin Skrtel

Pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi hakkında konuşan Skrtel, "Fenerbahçe şu anda daha iyi formda, daha iyi oyuncuları var. İnşallah Fenerbahçe kazanır. Bu maçın sonucu ne olursa olsun şampiyonluğu belirleyen maç olacağını düşünmüyorum, daha çok maç var. Bence Fenerbahçe derbiyi 3-1 kazanır" sözlerini sarf etti.


Etiketler: #martin skrtel #milan skriniar #fenerbahçe

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