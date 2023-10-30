Fenerbahçe'de 3 isim, 18 takıma bedel!
Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de 3 isim, ligde attıkları gollerle 18 takımı geçti.
Fenerbahçe'de Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci ve Sebastian Szymanski, attıkları gollerin ligdeki 18 takımı geride bıraktı.
18 TAKIMI GEÇTİLER
Sarı-lacivertli ekibin süper üçlüsü bu sezon toplamda 21 gole ulaştı ve 22 golü bulunan Adana Demirspor hariç ligdeki tüm takımları geride bıraktı.
Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun 10, Sebastian Szymanski'nin 6 ve İrfan Can Kahveci'nin 5 lig golü bulunuyor.
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