Fenerbahçe'de 3 isim, 18 takıma bedel!

Yayınlanma: 30.10.2023 - 08:02

Güncelleme: 30.10.2023 - 08:02

Fenerbahçe'de Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci ve Sebastian Szymanski, attıkları gollerin ligdeki 18 takımı geride bıraktı.

18 TAKIMI GEÇTİLER

Sarı-lacivertli ekibin süper üçlüsü bu sezon toplamda 21 gole ulaştı ve 22 golü bulunan Adana Demirspor hariç ligdeki tüm takımları geride bıraktı.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun 10, Sebastian Szymanski'nin 6 ve İrfan Can Kahveci'nin 5 lig golü bulunuyor.