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Fenerbahçe'de 3 isim, 18 takıma bedel!

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de 3 isim, ligde attıkları gollerle 18 takımı geçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2023 - 08:02
Fenerbahçe'de 3 isim, 18 takıma bedel!
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Fenerbahçe'de Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci ve Sebastian Szymanski, attıkları gollerin ligdeki 18 takımı geride bıraktı.

18 TAKIMI GEÇTİLER

Sarı-lacivertli ekibin süper üçlüsü bu sezon toplamda 21 gole ulaştı ve 22 golü bulunan Adana Demirspor hariç ligdeki tüm takımları geride bıraktı.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun 10, Sebastian Szymanski'nin 6 ve İrfan Can Kahveci'nin 5 lig golü bulunuyor.


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