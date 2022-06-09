Matiyasi FC rakibini 59-1 yendi, 'şike' sebebiyle futboldan men edildi

09 Haziran 2022 Perşembe, 09:22

ABC Motsepe Ligi'ne (Güney Afrika'nın ikinci ligi) yükselmek için 18 farklı galibiyete ihtiyacı olan Matiyasi FC'nin, Nsami Mighty Birds ile oynadığı maç kontrolden çıktı.

Güney Afrika ekibi, rakibini 59-1 mağlup ederken gollerin 41'i rakip futbolcuların kendi kalelerine gol atması şeklinde geldi.

Ülkenin futbol gözlemcileri maçı soruşturdu ve mücadelede şike olduğu sonucuna vardı. Sonuç, her iki kulüp için ömür boyu men oldu.

Matiyasi FC ile aynı puana sahip ancak averaj farkı daha fazla olan Shivulani Dangerous Tigers, Kototo Happy Boys ile oynadığı maçı 33-1'lik skorla kazandı. Rakip kendi kalesine 7 gol attı, ve iki kulüp de ömür boyu men cezası aldı.