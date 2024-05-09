Matthijs De Ligt: 'Yan hakem benden özür diledi'

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde eşleştikleri Real Madrid'e elenen Bayern Münih'te Hollandalı futbolcu Matthijs De Ligt, ikinci maçın ardından konuştu. De Ligt, ofsayt nedeniyle iptal edilen gol için hakemin kendisinden özür dilediğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 09:56
Matthijs De Ligt: 'Yan hakem benden özür diledi'
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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde deplasmanda Real Madrid'e mağlup olan ve elenen Bayern Münih'te yıldız oyuncu Matthijs De Ligt karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Yan hakemin kendisinden özür dilediğini söyleyen Matthijs De Ligt şu ifadeleri kullandı:

"Sanırım hepimiz kuralları biliyoruz. Eğer ofsayt kararı net değilse, oyuna devam etmek zorundasınız. Kural bu. Yaşananı bir rezalet olarak görüyorum. Joselu'nun attığı gol de neredeyse ofsayttı ve onlar oynamaya devam etti. Biz neden devam edemedik? Yan hakem benden özür diledi ve hata yaptığını söyledi."


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