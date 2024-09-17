Mattia Zaccagni yıldızlaştı: Lazio 3 puanı 2 golle aldı!

Lazio, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 4. haftasında kendi sahasında ağırladığı Hellas Verona'yı 2-1 mağlup etti.

Mattia Zaccagni yıldızlaştı: Lazio 3 puanı 2 golle aldı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.09.2024 - 09:49

İtalya Serie A 4. hafta maçında Lazio, sahasında Hellas Verona ile karşılaştı. Stadio Olimpico'da oynanan maçı Lazio 2-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Boulaye Dia ve 20. dakikada Castellanos kaydetti. Verona'nın tek golü Casper Tengstedt'den geldi.

ZACCAGNİ'DEN 2 ASİST

Lazio'da Mattia Zaccagni, yaptığı 2 asistle takımı adına yıldızlaşan isim oldu.

Lazio bu sonuçla puanını 7'ye çıkardı. Hellas Verona ise 6 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Lazio, Fiorentina ile karşılaşacak. Verona ise Torino ile oynayacak.


Etiketler: #lazio #Hellas Verona #serie a

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