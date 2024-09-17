Mattia Zaccagni yıldızlaştı: Lazio 3 puanı 2 golle aldı!
Lazio, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 4. haftasında kendi sahasında ağırladığı Hellas Verona'yı 2-1 mağlup etti.
İtalya Serie A 4. hafta maçında Lazio, sahasında Hellas Verona ile karşılaştı. Stadio Olimpico'da oynanan maçı Lazio 2-1 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Boulaye Dia ve 20. dakikada Castellanos kaydetti. Verona'nın tek golü Casper Tengstedt'den geldi.
ZACCAGNİ'DEN 2 ASİST
Lazio'da Mattia Zaccagni, yaptığı 2 asistle takımı adına yıldızlaşan isim oldu.
Lazio bu sonuçla puanını 7'ye çıkardı. Hellas Verona ise 6 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Lazio, Fiorentina ile karşılaşacak. Verona ise Torino ile oynayacak.
Etiketler: #lazio #Hellas Verona #serie a
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