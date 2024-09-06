Laziolu futbolcudan Immobile itirafı: 'Bitmesi gerektiği zaman bitti'
İtalya Serie A ekiplerinden Lazio forması giyen 31 yaşındaki Patric, Beşiktaş'a transfer olan Ciro Immobile ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Lazio forması giyen İspanyol futbolcu Patric, Beşiktaş'a transfer olan Ciro Immobile hakkında açıklamalar yaptı.
"IMMOBILE SONRASI BOŞLUK"
Patric yaptığı açıklamada, "Ciro Immobile gibi tarih yazmış bir oyuncu ayrıldığında bir boşluk bırakır. Ancak bence bitmesi gerektiği zamanda bitti" dedi.
Immobile ile ilgili sözlerine devam eden başarılı stoper, "Kulüp onunla anlaşmaya vardı. Herkes için mutlu bir veda oldu ve her iki taraf da memnun. Herkes Ciro'yu her zaman hatırlayacak, burası her zaman onun evi olacak ama şimdi geleceğe odaklanmalıyız" açıklamasını yaptı.
Beşiktaş'ta şu ana kadar 6 maça çıkan İtalyan yıldız, 7 gol kaydetmeyi başardı.
Etiketler: #lazio #Ciro Immobile #patric
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