Matvey Safonov kırık koluyla tarih yazdı!

FIFA Kıtalararası Kupası finalinde Paris Saint-Germain, normal süresi 2-2 biten maçta penaltılarda Flamengo'yu 3-2 yenerek kupaya uzandı.
PSG kalecisi Matvey Safonov, Flamengo oyuncularının kullandığı 4 penaltıda başarılı olmuş ve kupayı kulübüne kazandırmıştı.
Luis Enrique, Safonov'un sakatlandığını açıkladı. İspanyol çalıştırıcı, "Safonov, İki penaltıyı kırıkla kurtardı. Adrenalini o kadar yüksekti ki acıyı hissetmedi. Enerjisi inanılmaz" dedi.
26 yaşındaki file bekçisi 1 ay sahalardan uzak kalacak.