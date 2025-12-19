Cumhuriyet Gazetesi Logo
Matvey Safonov kırık koluyla tarih yazdı!

Matvey Safonov kırık koluyla tarih yazdı!

19.12.2025 19:13:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Matvey Safonov kırık koluyla tarih yazdı!

Paris Saint-Germain'in Rus kalecisi Matvey Safonov'un elinde kırık oluştu. 26 yaşındaki futbolcu 1 ay sahalardan uzak kalacak.

FIFA Kıtalararası Kupası finalinde Paris Saint-Germain, normal süresi 2-2 biten maçta penaltılarda Flamengo'yu 3-2 yenerek kupaya uzandı.

PSG kalecisi Matvey Safonov, Flamengo oyuncularının kullandığı 4 penaltıda başarılı olmuş ve kupayı kulübüne kazandırmıştı.

Luis Enrique, Safonov'un sakatlandığını açıkladı. İspanyol çalıştırıcı, "Safonov, İki penaltıyı kırıkla kurtardı. Adrenalini o kadar yüksekti ki acıyı hissetmedi. Enerjisi inanılmaz" dedi.

26 yaşındaki file bekçisi 1 ay sahalardan uzak kalacak.

İlgili Konular: #psg #sakatlık #FIFA Kıtalararası Kupası

İlgili Haberler

FIFA Kıtalararası Kupası'nda zafer PSG'nin: Kazananı penaltılar belirledi!
FIFA Kıtalararası Kupası'nda zafer PSG'nin: Kazananı penaltılar belirledi! Paris Saint-Germain, FIFA Kıtalararası Kupası'nın finalinde karşılaştığı Flamengo'yu penaltılar sonu 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
PSG ile Kylian Mbappe arasındaki anlaşmazlıkta karar çıktı!
PSG ile Kylian Mbappe arasındaki anlaşmazlıkta karar çıktı! Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain ile eski oyuncusu Kylian Mbappe arasındaki maaş ve sözleşme anlaşmazlığının sonuçlandığı aktarıldı.
Lens liderliği PSG'ye bırakmadı!
Lens liderliği PSG'ye bırakmadı! Lens, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 16. haftasında kendi sahasında ağırladığı Nice'i 2-0 mağlup etti.