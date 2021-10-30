Mauricio Pochettino, Messi'nin oyundan çıkma nedenini açıkladı

30 Ekim 2021 Cumartesi, 15:31

Ligue 1 ekiplerinden PSG'nin teknik direktörü Mauricio Pochettino, 2-1 kazandıkları Lille maçının devre arasında yıldız oyuncu Lionel Messi'yi sakatlık riski gerekçesiyle oyundan çıkardığını açıkladı.

Fransız basınına konuşan Pochettino, ilk yarı sonlarına doğru Messi'nin sakatlık geçirdiğini belirterek, "Messi'yi önlem amacıyla ikinci yarıda oynatmadım. Sağlık durumuyla ilgili doktorla görüşeceğim. Maça devam edemedi ama büyük bir sorunu yok. Sonraki karşılaşmada yeniden forma giyebilecek." ifadelerini kullandı.

PSG, konuk ettiği Lille karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamlarken, ikinci devrede Marquinhos ve Angel Di Maria'nın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılmıştı.

Bu sezon PSG formasıyla özellikle lig maçlarında kendisinden beklenen performansa ulaşamayan Messi, forma giydiği 5 karşılaşmada takımına gol veya asist katkısı yapamayarak 2005'ten bu yana kariyerinin en kötü lig başlangıcını yaptı. Arjantinli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta 3 kez ağları sarstı.