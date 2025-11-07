Mauro Icardi'den paylaşım: 'Kendine bile bakamayanların tavsiyelerine asla kulak asmayın'

Galatasaray'da Mauro Icardi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündemde. Sarı-kırmızılı yıldızın paylaşımında çarpıcı ifadeler kullanırken, fotoğraf seçimi de dikkatlerden kaçmadı.
Mauro Icardi gülerken çekilmiş fotoğrafıyla yaptığı paylaşımına, "Hatırlayın: Kendine bile bakamayanların tavsiyelerine asla kulak asmayın. Unutmayın: Kendi başlarına başarısızlığa uğrayan insanlar var ama yine de sizin yolunuzu göstermek istiyorlar" ifadelerini kullandı.
Icardi'nin paylaşımında ayrıca kahkaha emojileri de yer aldı.
Icardi'nin paylaşımı şu şekilde: