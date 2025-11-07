Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mauro Icardi'den paylaşım: 'Kendine bile bakamayanların tavsiyelerine asla kulak asmayın'

Mauro Icardi'den paylaşım: 'Kendine bile bakamayanların tavsiyelerine asla kulak asmayın'

7.11.2025 16:40:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Mauro Icardi'den paylaşım: 'Kendine bile bakamayanların tavsiyelerine asla kulak asmayın'

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Arjantinli yıldızın gülerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşırken yazdığı not dikkat çekti.

Galatasaray'da Mauro Icardi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündemde. Sarı-kırmızılı yıldızın paylaşımında çarpıcı ifadeler kullanırken, fotoğraf seçimi de dikkatlerden kaçmadı.

Mauro Icardi gülerken çekilmiş fotoğrafıyla yaptığı paylaşımına, "Hatırlayın: Kendine bile bakamayanların tavsiyelerine asla kulak asmayın. Unutmayın: Kendi başlarına başarısızlığa uğrayan insanlar var ama yine de sizin yolunuzu göstermek istiyorlar" ifadelerini kullandı. 

Icardi'nin paylaşımında ayrıca kahkaha emojileri de yer aldı.

Icardi'nin paylaşımı şu şekilde:

Image

İlgili Konular: #galatasaray #mauro icardi #Paylaşım

İlgili Haberler

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla dalyayı yaptı!
Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla dalyayı yaptı! Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Trabzonspor maçıyla birlikte sarı-kırmızılı formayla 100. resmi karşılaşmasına çıkarak "dalya" sevinci yaşadı
Mauro Icardi'nin menajerinden transfer açıklaması! 'Belirsizlik içinde kalması doğru değil'
Mauro Icardi'nin menajerinden transfer açıklaması! 'Belirsizlik içinde kalması doğru değil' Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, İtalyan gazeteci Di Marzio'ya önemli açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin menajerine cevap!
Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin menajerine cevap! Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi'nin menajeri Pino sürpriz bir çıkışta bulunmuştu. Aralık ayına Galatasaray'ı bekleyeceklerini ardından ise gelecek tekliflere göre davranacaklarını belirten menajere sarı-kırmızılı yönetimden cevap geldi.