Mauro Icardi: 'Durmak yok'

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi, Trabzonspor karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Icardi, "Büyük bir takıma karşı oynadık. Zor olacağını biliyorduk, erken gol daha da zorlaştırdı. Geri dönmeyi başardık" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 21:52
Mauro Icardi: 'Durmak yok'
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Galatasaraylı Mauro Icardi, Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ilk maçlarında gol atan ilk Galatasaraylı oldu, ne söylemek ister?" sorusunu yanıtlayan Mauro Icardi "Çok memnunum. Takım adına da mutluyum. Birçok maçı kazanmış olduk. Maç maç gidiyoruz. Şimdi iznimiz olacak, sonra yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"KAZANMAYA DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR"

Arjantinli yıldız ayrıca "Büyük bir takıma karşı oynadık. Zor olacağını biliyorduk, erken gol daha da zorlaştırdı. Geri dönmeyi başardık. 12'de 12 oldu. Kazanmaya devam etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.


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