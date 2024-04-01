Mauro Icardi, Galatasaray'da rekor peşinde!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, skora bir kez daha etki ederse kariyer rekoru kıracak.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, geçen sezonki gol sayısı 23'ü şimdiden yakaladı. 23 gol ve 11 asistle ulaşan Arjantinli forvet, kariyer rekorunu kırmaya çok yaklaştı.
KARİYER REKORU KIRACAK
Sabah'ta yer alan habere göre, Icardi, 2014-15 ve 2016-17 sezonlarında Inter formasıyla 27 gol, 7 asist ve 26 gol, 8 asistle toplam 34 gole etki etmeyi başarmıştı.
Galatasaray'da bu sezon 34 gole katkı sağlayan Icardi'nin kalan 8 haftada 1 golden fazla tabelayı değiştirmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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