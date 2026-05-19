Mauro Icardi'nin menajerinden River Plate iddialarına yanıt

Trendyol Süper Lig'de art arda dördüncü kez şampiyon olan Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği henüz netlik kazanmadı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yeni sözleşme imzalamak istediği Mauro Icardi'nin menajerinden açıklama geldi.

RIVER PLATE İDDİASI

Tyc Sports'un haberine göre; Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, River Plate ile görüştüklerine dair iddiaları yalanladı.

Elio Pino'nun Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile görüştüğünü doğruladığı ifade edildi.

19 GOLE KATKI SAĞLADI

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray'da 47 maçta oynadı ve 16 gol ile 3 asist üretti.