Mauro Icardi rekor için sahaya çıkıyor!

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi, Antalyaspor'a gol atması halinde Süper Lig'de 30 gole en erken ulaşan oyuncu olacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2023 - 10:59
Mauro Icardi rekor için sahaya çıkıyor!
Abone Ol google-news

Trendyol Süper Lig'in 8.haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak.

Sarı - kırmızılıların yıldız forveti Icardi sahaya rekor için çıkacak. 

DIAGNE'Yİ GERİDE BIRAKABİLİR

Sporx'in haberine göre, ligde ilk 11'de çıktığı maçlardaki 13 karşılaşmalık gol serisi geçen hafta Ankaragücü karşısında sona eren Mauro Icardi bu mücadelede gol atarsa, Mbaye Diagne'yi (33 maç) geride bırakarak 2007/08 sonrası dönemde Süper Lig'de 30 gole en hızlı ulaşan oyuncu olacak. (31 maç & 29 gol)


mauro icardi galatasaray mbaye diagne

İlgili Haberler

Arjantin basını Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yi konuşuyor!

Arjantin basını Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yi konuşuyor!
Spor yazarları tarihi galibiyeti yorumladı... 'Bu kez Cantona değil Icardi attı manşeti'

Spor yazarları tarihi galibiyeti yorumladı... 'Bu kez Cantona değil Icardi attı manşeti'
Mauro Icardi'den itiraf! 'Kendime kızdım!'

Mauro Icardi'den itiraf! 'Kendime kızdım!'

En Çok Okunan Haberler