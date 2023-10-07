Mauro Icardi rekor için sahaya çıkıyor!
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi, Antalyaspor'a gol atması halinde Süper Lig'de 30 gole en erken ulaşan oyuncu olacak.
Trendyol Süper Lig'in 8.haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak.
Sarı - kırmızılıların yıldız forveti Icardi sahaya rekor için çıkacak.
DIAGNE'Yİ GERİDE BIRAKABİLİR
Sporx'in haberine göre, ligde ilk 11'de çıktığı maçlardaki 13 karşılaşmalık gol serisi geçen hafta Ankaragücü karşısında sona eren Mauro Icardi bu mücadelede gol atarsa, Mbaye Diagne'yi (33 maç) geride bırakarak 2007/08 sonrası dönemde Süper Lig'de 30 gole en hızlı ulaşan oyuncu olacak. (31 maç & 29 gol)
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