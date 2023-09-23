Mauro Icardi rekor peşinde!
Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Başakşehir mücadelesinde fileleri havalandırması halinde Burak Yılmaz ile paylaştığı üst üste 11 maçlık gol atma rekorunu kıracak.
Süper Lig'de maça ilk 11 başladığı son 11 maçın hepsinde gol atan Mauro Icardi, Trabzonspor'da oynadığı dönemde bunu başaran (Mayıs-Kasım 2011) Burak Yılmaz'ı yakaladı.
Icardi, Başakşehir filelerini sarsması halinde hem 12 maçlık seri yakalayacak hem de rekorun yeni sahibi olacak.
Arjantinli forvet, ilk 11 çıktığı maçlarda sırasıyla Kayserispor, Alanyaspor, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, A.Gücü, Fenerbahçe, Trabzonspor, Gaziantep FK ve Samsunspor'a toplam 18 gol attı.
Yıldız oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçını boş geçerken RAMS Başakşehir sınavı ile birlikte geri dönmeye hazırlanıyor.
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