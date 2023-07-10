Mauro Icardi, Süper Lig tarihine geçecek

Yayınlanma: 10.07.2023 - 11:06

Güncelleme: 10.07.2023 - 11:06

Galatasaray'ın anlaştığı belirtilen Mauro Icardi Türkiye’nin en yüksek maaş olan oyuncusu olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.

Yıldız futbolcu geride kalan sezon 6 milyon 750 bin Euro alırken bu rakamın 6 milyonunu PSG, 750 bin Euro’sunu G.Saray karşılamıştı.

Sporx'te yer alan habere göre, Icardi için G.Saray yönetimi PSG Kulübü’ne de 10 milyon Euro bonservis bedeli önerdi.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇECEK

Fransız temsilcisi daha yüksek bir rakam talep etse de Arjantinli futbolcunun sarı kırmızılılara ‘evet’ demesinin ardından bu talebinden vazgeçerek 10 milyon Euro’yu kabul etti.

Mauro Icardi, sarı kırmızılı takımla resmi sözleşme imzalamasının ardından Süper Lig'de en fazla maaş alan oyuncu olacak.

Daha önce bu rekor 5 milyon Euro ile Radamel Falcao'ya aitti. Arjantinli yıldız, Kolombiyalı futbolcuyu ikiye katlayacak.