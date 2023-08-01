Mauro Icardi transferinin sponsoru belli oldu
Galatasaray’ın stat isim sponsorluğunu üstlenen RAMS Global, Arjantinli yıldız futbolcu Mauro İcardi’nin transferinde de önemli rol oynadı.
Galatasaray’ın bu sezon stat isim sponsorluğunu üstlenen RAMS Global, Mauro İcardi transferinin gerçekleşmesinde de katkıda bulundu.
Geçtiğimiz sezon PSG’den kiralık olarak Galatasaray forması giyen Arjantinli golcü, Süper Lig’de 22 gol 7 asistlik performans ortaya koyarak taraftarların sevgilisi olmuştu.
AÇIKLAMA YAPILDI
Transfer sezonu boyunca bonservisinin alınıp alınamayacağı merak konusu olan 30 yaşındaki İcardi’nin transferinin açıklanmasıyla sarı-kırmızılı taraftarlar adeta bayram yaşadı.
Transferin ardından ise RAMS Global’den “Stat isim sponsorluğunu üstlendiğimiz Galatasaray'ın, Mauro Icardi transferine katkıda bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz” açıklaması yapıldı.
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