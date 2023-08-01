Mauro Icardi transferinin sponsoru belli oldu

Galatasaray’ın stat isim sponsorluğunu üstlenen RAMS Global, Arjantinli yıldız futbolcu Mauro İcardi’nin transferinde de önemli rol oynadı.

İHA
Yayınlanma: 01.08.2023 - 17:24
Mauro Icardi transferinin sponsoru belli oldu
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Galatasaray’ın bu sezon stat isim sponsorluğunu üstlenen RAMS Global, Mauro İcardi transferinin gerçekleşmesinde de katkıda bulundu. 

Geçtiğimiz sezon PSG’den kiralık olarak Galatasaray forması giyen Arjantinli golcü, Süper Lig’de 22 gol 7 asistlik performans ortaya koyarak taraftarların sevgilisi olmuştu.

AÇIKLAMA YAPILDI

Transfer sezonu boyunca bonservisinin alınıp alınamayacağı merak konusu olan 30 yaşındaki İcardi’nin transferinin açıklanmasıyla sarı-kırmızılı taraftarlar adeta bayram yaşadı.

Transferin ardından ise RAMS Global’den “Stat isim sponsorluğunu üstlendiğimiz Galatasaray'ın, Mauro Icardi transferine katkıda bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz” açıklaması yapıldı.


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