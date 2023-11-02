Mauro Icardi, Wanda Nara'ya yardım etti: Sosyal medyada beğeni topladı!

Yayınlanma: 02.11.2023 - 12:48

Güncelleme: 02.11.2023 - 12:48

Uzun zamandır hastalığı nedeniyle tedavi gören Wanda Nara, lösemi olduğunu açıklayarak sevenlerini üzmüştü.

Hastalığını açıklamasının ardından Nara'nın yanından ayrılmayan yıldız futbolcu Icardi'nin, eşine yardımcı olduğu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

ICARDI, WANDA NARA'YA YARDIMCI OLDU

Wanda Nara'nın katıldığı bir klip çekiminde yanında durup ona destek olan Icardi, prova odasında eşinin giyinmesine yardım etti.

İkilinin gülümseten görüntüleri sosyal medyada beğeni topladı.