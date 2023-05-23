Mauro Icardi'den 'Aşkın Olayım' performansı!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' şarkısını söyledi. Arjantinli yıldızın Instagram hesabından paylaştığı video, sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni topladı.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile sarı-kırmızılı taraftarların gönlünü bir kez daha fethetti.
Golcü futbolcu, kendisiyle özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısını söyledi.
"ÖZÜR DİLERİM SİMGE SAĞIN"
Instagram hesabından şarkıya eşlik ettiği bir videosunu paylaşan Icardi, Simge Sağın'dan performansı nedeniyle özür diledi.
Icardi, paylaştığı videoda, "Özür dilerim Simge Sağın, senin gibi değil fakat Galatasaray taraftarları için deniyorum" ifadelerini kullandı.
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