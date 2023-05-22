Mauro Icardi'den Jorge Jesus'a gönderme!

Yayınlanma: 22.05.2023 - 18:21

Güncelleme: 22.05.2023 - 18:21

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u Mauro Icardi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Arjantinli yıldız maçın ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a gönderme yaptı.

Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Icardi, "Geçenlerde maçların sahada kazanıldığını ve oynandığını duydum. Dün siz televizyonda bizi izlerken bunu kanıtladık. Umarım tüm taraftarlarımız gibi eğlenmişsinizdir" ifadelerini kullandı.

JORGE JESUS NE DEMİŞTİ?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Sevilla ile karşılaşan Fenerbahçe'de Jorge Jesus mücadele öncesi Süper Lig maçlarının sahada kazanılmadığını belirtmişti.

Tecrübeli teknik adam, "Maçların sahada kazanılması gerektiğini düşünüyorum. İlk 4 takımın play-off oynaması gerekiyordu bana göre. Tabi bu benim fikrim. Maçların sahada kazanılması gerekiyor, masada değil. Bizim Türkiye'de 2 tane devam ettiğimiz yarış var. Zaten 3 kupa var. Biz ikisinde mücadele ediyoruz. Bu ligin sportif gerçekliği yok, bu ligde maçlar sahada kazanılmıyor. Kim kazanırsa kazansın bunu söylüyorum." şeklinde konuşmuştu.