Mauro Icardi'den şampiyonluk sözleri: 'Türkiye'nin en iyi takımıyız'
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, 2 gol attığı ve 4-3 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından konuştu.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Kasımpaşa'yı 4-3 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren Icardi, "Zor bir maçtı. Çok kuru bir sahaydı. Alıştık ve ikinci yarı kazanmaya çıktık. Gollerim için mutluyum, kazandığımız için mutluyum. Kazanmaya devam edeceğiz." dedi.
"BU FORMA İLE GOLLER ATMAK ONUR!"
Attığı 2 gole değinen Icardi, "Bu forma ile gollerime devam etmek bir onur. Kazanmaya devam etmeliyiz. Arada dinleneceğiz." yorumunu yaptı.
"TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMIYIZ"
Arjantinli oyuncu, "Türkiye'nin en iyi takımıyız. Geçen sene gösterdik şampiyon olarak. Uzun galibiyet serileri yakalıyoruz. Buna devam edersek, şampiyon olacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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