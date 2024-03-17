Mauro Icardi'den şampiyonluk sözleri: 'Türkiye'nin en iyi takımıyız'

Yayınlanma: 17.03.2024 - 18:34

Güncelleme: 17.03.2024 - 18:34

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Kasımpaşa'yı 4-3 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Icardi, "Zor bir maçtı. Çok kuru bir sahaydı. Alıştık ve ikinci yarı kazanmaya çıktık. Gollerim için mutluyum, kazandığımız için mutluyum. Kazanmaya devam edeceğiz." dedi.

"BU FORMA İLE GOLLER ATMAK ONUR!"

Attığı 2 gole değinen Icardi, "Bu forma ile gollerime devam etmek bir onur. Kazanmaya devam etmeliyiz. Arada dinleneceğiz." yorumunu yaptı.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMIYIZ"

Arjantinli oyuncu, "Türkiye'nin en iyi takımıyız. Geçen sene gösterdik şampiyon olarak. Uzun galibiyet serileri yakalıyoruz. Buna devam edersek, şampiyon olacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.