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Max Verstappen kaza yaptı: Avusturya GP'sinde pole pozisyonu Russell'ın

Max Verstappen kaza yaptı: Avusturya GP'sinde pole pozisyonu Russell'ın

27.06.2026 19:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Max Verstappen kaza yaptı: Avusturya GP'sinde pole pozisyonu Russell'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. etabı Avusturya Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu George Russell ilk sıradan başlayacak.

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. etabı Avusturya Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu George Russell ilk sıradan başlayacak.

Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında 1.06.113'lük derece elde eden Russell, ilk cebe yerleşti.

Russell, F1 kariyerinde 11. pole pozisyonunu elde etti.

Büyük Britanyalı sürücünün 0.236 saniye arkasında yer alan Monakolu pilot Charles Leclerc (Ferrari) ikinci, 0.295 saniye gerisindeki Büyük Britanyalı Lewis Hamilton (Ferrari) ise üçüncü sırayı aldı.

Max Verstappen, kaza yaparak bariyerlere çarptı ve Q3 bölümü sonlandığında çift sarı bayraklar çıktı. Ancak tam bu esnada finiş çizgisini geçen George Russell 1:06.113 ile zaman tablosunun zirvesine yerleşti.

Avusturya Grand Prix'si, 28 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da koşulacak. 

İlgili Konular: #formula 1 #Max Verstappen #George Russell

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