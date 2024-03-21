Max Verstappen'den ayrılık iddialarına yanıt: '2028'den sonra...'

Formula 1 Dünya Şampiyonası ekibi Red Bull Racing'in Hollandalı pilotu Max Verstappen, basın mensuplarına konuştu. Ayrılık iddialarına ilişkin sorulara yanıt veren Verstappen, "2028'den sonra ne olacağını bilmiyorum. F1'de mi kalacağım, devam mı edeceğim yoksa yeni bir anlaşma mı imzalayacağımı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 16:19
Max Verstappen'den ayrılık iddialarına yanıt: '2028'den sonra...'
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Son zamanlarda adı sık sık Mercedes ile anılan Max Verstappen, Avustralya Grand Prix'i öncesinde açıklamalarda bulundu.

Lewis Hamilton'un 2025 yılı itibarıyla Ferrari'ye geçeceğini açıklamasının ardından Toto Wolff'ün bir numaralı hedefi haline gelen 3 kez dünya şampiyonu Verstappen, Avustralya GP'si öncesinde Alman takımın patronu hakkında konuştu.

Max Verstappen'in açıklamaları şu şekilde:

"Nedenini anlayabiliyorum. Bu tür açıklamaları duymak her zaman güzeldir. Toto ve ben çok anlar yaşadık. Şampiyonluk için mücadele eden iki takım arasında bu normaldir ancak saygı her zaman oradaydı."

Mercedes'e katılıp katılamayacağı sorusuna ise Verstappen şu yanıtı verdi:

"Bilmiyorum. 2028'den sonra ne olacağını bilmiyorum. F1'de mi kalacağım, devam mı edeceğim yoksa yeni bir anlaşma mı imzalayacağımı bilmiyorum. Ama bu yüzden ilk etapta anlaşmayı imzaladım. Takım içinde mutluyum ve amacım sonuna kadar burada olmak."


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