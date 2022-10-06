Mbaye Diagne'den Türk medyasına flaş tepki!

06 Ekim 2022 Perşembe, 13:22

Sosyal medyada kız kardeşleriyle birlikte fotoğraf paylaşan Mbaye Diagne, fotoğraftaki kişileri eşleri sanan medyaya tepki verdi. Diagne, fotoğraftaki kişilerin eşleri değil kardeşi olduğunu duyurdu.

Senegalli yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Selam Türk medyası. Yanımdakiler kız kardeşlerim. Karım değil. Böyle yazanlar avukatımla görüşecek. Anlayın bunu artık cahiller. 3. eşi istediğimi düşünüyorsanız kız kardeşinizi bana verebilirsiniz....tirin gidin şimdi" açıklamasında bulundu.

ÇOK EŞLİ OLDUĞUNU BELİRTMİŞTİ

Daha önce bir Fransız dergisine verdiği röportajdaki sözleriyle gündeme gelen Diagne, çok eşli olduğunu duyurmuştu. Diagne, ''Ben, çok eşli bir insanım ve şu anki eşim Teresa Niutta da bunu biliyor. Zaten düğünümüz, İslami gelenekler çerçevesinde gerçekleşti. Kendisi, Senegalli başka eşlerimin olacağını biliyor. Bu, çok açık bir gerçek. Buna karşın Soumboulou veya başka birinden beni beklemesini istemedim. Zira beni kısıtlamalarını arzu etmem" sözlerini kullanmıştı.