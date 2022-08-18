Medipol Başakşehir - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Medipol Başakşehir, Antwerp ile karşı karşıya geliyor. Medipol Başakşehir - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Medipol Başakşehir, Belçika'nın Antwerp takımını konuk edecek.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - ANTWERP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, 18 Ağustos Perşembe günü (bugün) saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonundan hakem Jerome Brisard yönetecek.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - ANTWERP MAÇI HANGİ KANALDA?
Medipol Başakşehir - Antwerp karşılaşması TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Turuncu-lacivertli ekip sahasında oynayacağı maçı kazanarak, 25 Ağustos Perşembe günü Belçika'da oynanacak rövanş maçına avantajlı çıkmayı hedefliyor.
Medipol Başakşehir rakibini elemesi halinde, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasında mücadele etme hakkını elde edecek.
MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Duarte, Lucas Lima, Mahmut, Ndayishimiye, Aleksic, Chouiar, Deniz Türüç, Okaka
Antwerp: Butez, De Laet, Vines, Alderweireld, Pacho, Naingoolan, Yusuf, Gerkens, Balikwisha, Miyoshi, Frey
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