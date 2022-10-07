Medipol Başakşehir Avrupa'da ilk 3'e girdi: İnanılmaz istatistik

07 Ekim 2022 Cuma, 10:57

Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir yakalanması zor bir başarıya imza attı. Belözoğlu'nun takımı, Avrupa kupalarında grup aşamasında mücadele eden 96 takım arasında gol yemeyen 3 ekipten birisi oldu.

Başakşehir ile birlikte, Bayern Münih ve Club Brugge de şu ana kadar çıktıkları maçta kalelerinde gol görmediler.

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir, 3 maç sonunda 7 puanla grubunda zirvede yer alıyor. Bu maçta 7 gol atan temsilcimiz, kalesinde henüz gol görmedi.

EKSİĞE RAĞMEN LİDER

Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir bu sezon Avrupa kupalarının yanı sıra Spor Toto Süper Lig'de de inanılmaz bir performans sergiledi. 42 yaşındaki teknik adamın öğrencileri maç eksiğine rağmen zirvede yer aldı. Medipol Başakşehir bu süreçte 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Rakip fileleri 11 kez havalandıran Başakşehir, kalesinde tek golü Ankaragücü deplasmanında gördü.