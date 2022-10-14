Medipol Başakşehirli Okaka, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın futbolcusu seçildi

Temsilcimiz Başakşehir, son olarak UEFA Konferans Ligi'nde Rigas'ı 3-0 mağlup ederken, maça damga vuran isim Stefano Okaka olmuştu. Okaka, UEFA Konferans Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.

AA
14 Ekim 2022 Cuma, 16:50
Medipol Başakşehirli Okaka, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın futbolcusu seçildi
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Medipol Başakşehir'in golcü oyuncusu Stefano Okaka, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. haftanın futbolcusu oldu.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Medipol Başakşehir'in A Grubu'nda Letonya temsilcisi RFS'yi evinde 3-0 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydeden Okaka'nın, performansıyla 4. haftanın en iyisi olduğu aktarıldı.

 


Stefano Okaka Medipol Başakşehir RFS uefa avrupa konferans ligi

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