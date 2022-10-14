Medipol Başakşehirli Okaka, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın futbolcusu seçildi
Temsilcimiz Başakşehir, son olarak UEFA Konferans Ligi'nde Rigas'ı 3-0 mağlup ederken, maça damga vuran isim Stefano Okaka olmuştu. Okaka, UEFA Konferans Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.
Medipol Başakşehir'in golcü oyuncusu Stefano Okaka, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. haftanın futbolcusu oldu.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Medipol Başakşehir'in A Grubu'nda Letonya temsilcisi RFS'yi evinde 3-0 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydeden Okaka'nın, performansıyla 4. haftanın en iyisi olduğu aktarıldı.
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