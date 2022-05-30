Mehmet Büyükekşi kimdir? Mehmet Büyükekşi nereli, kaç yaşında?

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 18:03

1961 yılında Gaziantep'te doğan Büyükekşi, 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi'nde İşletme okuyan Mehmet Büyükekşi İngiltere'de dil eğitimi aldı.

24 Ekim 2002 tarihinden bu yana Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi olan Sn. Büyükekşi, evli ve üç çocuk babasıdır.

Halen;

-Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı

-Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi

-Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Üyesi

-İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyesi

-DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve DEİK İcra Kurulu Üyesi

-İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi

-İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi

- B20 Yürütme Kurulu Üyesi

-Ziylan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

Daha önce;

-Türkiye Deri Vakfı (TÜRDEV) Yönetim Kurulu Üyeliği,

-5 Yıl (TİM) Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekilliği,

-8 Yıl (İSO) İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği,

yapmıştır.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ, TFF BAŞKANLIĞI İÇN ADAY OLDUĞUNU DUYURDU

Kulüpler Birliği Vakfı'nın demokratik ve şeffaf yapısını, kulüp başkanlarının görüşlerini çok önemsediğini aktaran Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda kulüplerimizin birçoğuyla ve futbol ailesinin değerli paydaşlarıyla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Bu görüşmeler sonrasında kulüp başkanlarımızın da Türk futbolunun imaj kaybı başta olmak üzere birçok sorunun çözümü için adaylığıma olumlu yaklaştığını gördüm. Ben de bugün itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde başkan adayı olduğumu açıklıyorum. Türkiye futbolunun potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve ülkemizin dünyada hak ettiği konuma yükselmesi için gönül veren bir kadro ile birlikte şeffaf ve vizyoner bir kurum içi işleyiş modeli ile yola çıkıyoruz. Türkiye futbol camiası için hayırlı olmasını diliyorum."

TFF'de başkan Nihat Özdemir'in istifasının ardından 16 Haziran'da yapılmak üzere olağanüstü seçimli genel kurul kararı alınmıştı.