Mehmet Vodina Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı

Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarının borcunun 5 milyar 977 milyon TL olduğu açıklandı.

DHA
05 Şubat 2022 Cumartesi, 14:15
Mehmet Vodina Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı
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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu şubat ayı olağan toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlendi.

Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, denetim kurulu raporunu okudu. Mehmet Vodina, “Kulübümüz tüzüğünün ilgili maddelerine göre 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarının toplam borcu 5 milyar 977 milyon TL’dir” dedi.

Vodina, konuşmasına devam ederek "Bu tutar 30 Eylül 2021 tarihli Merkez Bankası kuruyla 580 milyon Euro etmektedir" ifadelerini kullandı.


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