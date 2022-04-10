Meksikalı futbolcu Bryan Lozano'dan Galatasaray açıklaması
Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam Fenerbahçe ile derbi maçına çıkacak olan Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Meksikalı Bryan Lozano, sarı-kırmızılılar ile anlaştıklarını duyurdu.
Bir yandan bu akşam Fenerbahçe derbisinin bir yandan da 30 Nisan'da yapılacak olan başkanlık seçiminin heyecanını yaşayan Galatasaray'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.
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Meskikalı 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Bryan Mauricio Lozano, Galatasaray'da 1 ay deneme antrenmanlarına çıkacağını, beğenilmesi halinde takımda kalacağını açıkladı.
Napoli forması giyen Hirving Lozano'nun kardeşi olan Bryan Lozano, ESPN'e verdiği röportajda Galatasaray'ın kendisini 30 gün süre ile deneyeceğini ve sarı-kırmızılıların dışında İstanbul'dan iki, Almanya'dan ise bir kulüple daha temasta olduğunu söyledi.
Son olarak ülkesi Meksika'da Pumas Tabasco forması giyen ve bir süredir kulüpsüz olan 25 yaşındaki futbolcu, ilk hedefinin Galatasaray'da kendisini göstermek olduğunu dile getirdi.
KARİYERİ BOYUNCA 22 MAÇTA OYNADI
Güncel piyasa değeri 400 bin Euro olan Lozano, profesyonel kariyerinde sadece 22 maçta görev aldı.
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