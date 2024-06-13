Melih Mahmutoğlu'ndan flaş Merve Terim göndermesi!

Yayınlanma: 13.06.2024 - 00:21

Güncelleme: 13.06.2024 - 00:21

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-24 sezonu şampiyonu olan Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Melih Mahmutoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ZOR OLDU"

Anadolu Efes'i tebrik eden Melih Mahmutoğlu, "Zor oldu. Anadolu Efes kaliteli bir takım. Onları tebrik ediyoruz. 3-0 bitirmek kolay değil, 3-1 bitirdik." ifadelerini kullandı.

"BİZİM PARTİLERİMİZİ KİMSE ENGELLEYEMEZ"

Anadolu Efes'in kazandığı serinin üçüncü maçından sonra yaptığı paylaşımla gündem olan Fatih Terim'in kızı Merve Terim'e cevap veren Mahmutoğlu, "Bizim partilerimizi iptal etmişlerdi, öyle diyorlardı. Biz çarşamba günü daha güzel parti olur diye düşünmüştük, bizim partilerimizi kimse engelleyemez. Biz parti yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"İYİ Kİ FENERBAHÇE'LİYİM"

Fenerbahçe'deki başkanlık seçimi ile ilgili de konuşan tecrübeli basketbolcu, "Camiamıza armağan olsun. Geçen pazar Ali Koç başkanımız tekrar başkan seçildi. Fenerbahçe için çok güzel bir ortam vardı. İyi ki Fenerbahçe'liyim." dedi.

"PARTİYE BEKLERİZ"

Çok iyi bir sezon geçirdiklerini söyleyen Mahmutoğlu, "Türkiye Kupası'nı aldık, Final Four'a kaldık, Türkiye Ligi'ni aldık. Partiye bekleriz, kim istiyorsa gelebilir." diyerek sözlerini noktaladı.

MERVE TERİM'İN 'PARTİ' PAYLAŞIMI

Galatasaray efsanelerinden Fatih Terim'in kızı Merve Terim, Anadolu Efes'in serinin üçüncü maçını kazanmasından sonra bir paylaşımda bulunmuştu.

Anadolu Efes'in kazandığı maçtan sonra Fenerbahçe şampiyonluğunu ilan edememiş ve seri 4. maça uzamıştı.

Merve Terim, "Beyler, neyi başardığınızı anlamıyorsunuz. Büyük partiyi bozdunuz" yazarak, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Galatasaray deplasmanındaki galibiyetten sonraki sözlerine göndermede bulunmuştu.