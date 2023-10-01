Melih Saatçı yazdı: 'Beşiktaş önemli bir deplasmandan 3 puan almasını bildi'

Yayınlanma: 01.10.2023 - 21:07

Güncelleme: 01.10.2023 - 21:07

Beşiktaş, Konyaspor’u 2-0 mağlup etti. Melih Saatçı, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.

Melih Saatçı'nın değerlendirmesi şu şekilde:

"Beşiktaş, Konyaspor karşısında galip gelerek moral kazandı. Beşiktaş’ın hafta içi oynadığı Demirspor karşılaşmasından sonra oynadığı Konyaspor karşısında ki performansı çok çok iyi olmasa da hafta içi alınan ağır mağlubiyetten sonra alınan galibiyet takıma umut oldu. Adana Demirspor karşısında ki verilen pozisyonlar ve de takım defansında ki olumsuzluklar Beşiktaş da moral bozukluğu yaratmıştı.

Konya maçı öncesi Beşiktaş açısından handikapların olması, alınacak mağlubiyette takımın toparlanmasının çok zor olacağı aşikardı. Beşiktaşlı oyuncular bu sebeplerle maça tedirgin ve tutuk başladı. Konyaspor takımı Beşiktaş’ı üzerine çekip arkaya atılan toplarla golü yakalamak istese de tam maçın devre arasına girilirken golü kendi kalelerine atmaları, Beşiktaş’ın devre arasına moralle girmesine sebebiyet verdi..

İkinci yarıya Beşiktaş, rakibinin de eksik kalması ile vitesi artırarak oyundan kopmadan direnç koyarak Abubakar ile hem golü hem de 2-0’lık üstünlüğü yakaladı,

İkinci yarı da oyuna giren Chemberlain ve Ghezzal sakatlık sorunu yaşamazsa ve de fizik kondisyonlarını üst seviyeye çekebilirlerse Beşiktaş ‘a faydalı olacaktır.

Beşiktaş önemli bir deplasmandan 3 puan almasını bildi."