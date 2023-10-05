Melih Saatçı yazdı: 'Beşiktaş yönetimi üzerine düşeni yapmalı'

Yayınlanma: 05.10.2023 - 21:58

Güncelleme: 05.10.2023 - 21:58

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2.karşılaşmasında kendi sahasında Lugano takımına 3-2 mağlup oldu. Melih Saatçı, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.

Melih Saatçı'nın değerlendirmesi şu şekilde:

"Beşiktaş tökezlemesinden sonra üst üste Konyaspor ve Lugano karşılaşmaları ile tekrar ivme yakalayacak derken son yarım saat Beşiktaş için tam bir kabus oldu.

İsviçre ligi takımlarından Lugano karşısında Beşiktaşlı oyucular ilk yarı sahada vardılar ikinci yarı yoktular. İlk yarıdda Ghazall’ın performansı eski günlerine dönüş sinyali verir gibiydi ancak 2-0 öne geçtikten sonra alınan ağır yenilgi her şeyi unutturdu. 2-0 ‘dan sonra Şenol Güneş’in yerinde olmayan değişiklikleri şaşırtıcı idi .Özellikle 2-1 den sonra bu sezon nerdeyse top ayağına değmemiş Onana’yı oyuna alması Güneş’in mental olarak çok iyi olmadığının göstergesi oldu. Abubakar’ı oyundan alması adeta ipi çekti

Beşiktaş gibi bir takım Lugano gibi vasat bir takım karşısında maçı 2-0’dan 2-3 ‘e getirmemeli.

Büyük Beşiktaş taraftarından da beklentim her zaman ki gibi takımlarını ne olursa olsun desteklemeleri…Son haftalarda hemen hemen her karşılaşmada yönetime istifa sesleri takıma hiçbir şey katmadığı gibi takımı daha da geriye götüreceği aşikar.

Yönetim üzerine düşeni yapmalı, önlem alınmazsa takımı daha da kötü günler bekleyebilir."