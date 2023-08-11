Melih Saatçı yazdı: 'Beşiktaş’ı Salih Uçan uçurdu'

Yayınlanma: 11.08.2023 - 00:01

Güncelleme: 11.08.2023 - 00:01

Beşiktaş, Azerbaycan'dan avantajlı bir skorla dönüyor. Melih Saatçı, siyah-beyazlı takımın 3-1'lik Neftçi Bakü galibiyetini kaleme aldı.

Melih Saatçı'nın değerlendirmesi şu şekilde:

"Beşiktaş, İstanbul da oynayacağı rövanş mücadelesi öncesi avantajı cebine koyarak Bakü deplasmanından dönüyor…

Beşiktaş özellikle ilk yarı ortaya koyduğu futbol ile adeta Süper Lige de hazırım mesajı verdi. Yardımlaşma üst seviye de idi. Orta saha da ortaya koyduğu mücadeleci futbol ile Salih Uçan takımını uçurdu desek yeridir. Abubakar ve Muleka birlikteliği daha da pekişirse ve Muleka şutlarını daha isabetli hale getirebilirse bu ikili bu sene çok takımın canını yakar.

Bakü takımı gücü nispetinde mücadele etmeye çalıştı ancak Beşiktaş öyle bir ik yarı oynadı ki ilk yarı da rakibini nakavt etti .

Geçen yazımda da belirttiğimiz üzere Beşiktaş’ın oyun için de ki temposu zaman zaman düşse de ve de istenilen seviyede olmasa da yeni transferlerle beraber oyuncuların birbirini tanıması ve alınacak iyi sonuçlar ile oyun şablonu daha da oturacaktır."