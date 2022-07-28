Melih Saatçı yazdı: 'Fenerbahçe, Dinamo Kiev’in ismine mağlup oldu'

28 Temmuz 2022 Perşembe, 00:31

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e kendi evinde mağlup olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne havlu attı.

Melih Saatçı, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için yorumladı.

Melih Saatçı'nın değerlendirmesi şu şekilde:

"Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde Fenerbahçe, Dinamo Kiev takımına yenilerek elendi. Kiev takımını kutlamak gerekir. Hem savaş içerisinde olan bir ülkenin takımı olacaksınız ! Hem yabancı oyuncunuz olmadan, aylardır doğru düzgün maç yapmadan turu geçmesini bileceksiniz. Maçlarını ülke dışında oynayan bir takım ismi ile tecrübesi ile ekolü ile Lucescusu ile turu almasını bildi. İki maçı analiz ettiğimizde net olarak belirtmeliyim ki Fenerbahçe ,Dinamo Kiev’in ismine yenildi.

Varşova da oynanan ilk maçta Lucescu beraberliğe razı bir oyun ortaya koyarak istediğini almıştı. Takım dengelerine baktığımızda çok daha dar bir kadro ile mücadele eden Dinamo Kiev’in Fenerbahçe karşısında üstün bir oyun ortaya koyduğunu da söylemek mümkün değil fakat iyi organize olduğu ve iyi mücadele ettiği net.

İlk maçta Fenerbahçe etkili görünse de gol yollarında pozisyon bulmakta çok zorlandı. İkinci maçta özellikle ilk 30 dakika Fenerbahçe rakip sahada baskı kurarak bir an önce sonuca gitmeye çalıştı. Direkten dönen top Fenerbahçe adına talihsizlikti. İkinci yarı taraftarı ile büyük bir çoşku içinde sahaya çıkan Fenerbahçe olmadık pozisyonda golü yedi. Saha kenarında Lucescu sakin, Jesus ise yerinde duramadı. Jesus futbolcularını sakinleştireceğine hareketleri ile adete takımını paniğe sevketti. Lucescu ise sakinliği ile adeta takımını rahatlatarak oyunu tutmasını bildi.

Geçen haftalarda yazmış olduğum yazımda da belirttiğim üzere “Şimdi gelelim Jorge Jesus’un Fenerbahçe’nin başına getirilmesine…Mesut Özil de yaşanan sürecin aynısı Jesus gelirken de yaşandı. Görkemli bir karşılama, yapılan açıklamalar, Türkiye’ye gelmiş geçmiş en kariyerli teknik direktör söylemleri. Evet Braga ile başlayan güzel bir ivme sonra Benficalı yıllar, şampiyonluk yaşanmayan Sporting Lizbonlu yılar ve sonra Sudi Arabaistan deneyimi sonra Brezilya Flamengo takımında yakalanan başarılar ve sonra Benfica’ya dönüş ve başarısız geçen 1,5 yıl… Kariyerine baktığımızda 2015 yılından bu yana Flemengo takımını bir kenara koyarsak Avrupa da şampiyonluğu yok. Lafın özü ülkemize gelen teknik direktörleri, oyuncuları ülkemize gelirken bu kadar abartmanın gereği yok sonra gidişleri gerçekten dramatik oluyor. Jorge Jesus sakın Mesut Özil gibi olmasın uyarıyorum.”Jesus daha yolun başında ilk ciddi sınavında ne yazık ki Fenerbahçe’yi hedefine ulaştıramadı.

Hayatımızın her alanında olduğu gibi dengeyi sağlamak şart."