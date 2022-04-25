Melih Saatçı yazdı: İnönü’nün Paşası Jackson Muleka

25 Nisan 2022 Pazartesi, 22:53

Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürerek, önümüzdeki haftalara umutla girmek isteyen Beşiktaş özellikle ilk yarı hiç ummadığı bir şekilde Kasımpaşa duvarına çarptı. Maç öncesinde son 6 maçında 5 galibiyet ile 15 puan toplayan ve sahaya hem hücum anlamında hem de savunma anlamında etkili bir oyun ortaya koyan Kasımpaşa takımının Beşiktaş karşısında da etkili olabileceğini söylemek benim açımdan zor değildi.

Beşiktaş’ın takım savunmasında ki aksaklıkları da yadsınamaz bir gerçekti. İlk yarı her bakımdan iyi organize olmuş, sahaya iyi yayılan ve de ara paslar ile atağa kalkan bir Kasımpaşa takımı sahada vardı. Orta sahaya toplanan Beşiktaş takımı ise ne oyunda derinliği yakalayabildi, ne de topu ileriye taşıyabildi, ne de tutabildi ne de organize bir atak geliştirebildi.

Beşiktaş’ta sistem arayışları her ne kadar Trabzonspor karşısında olumlu etki gösterse de 3-5-2 sisteminden geçiş süreci Beşiktaş hiç kolay olmayacağı ve de bu sürecin sancılı geçilebileceği Kasımpaşa karşısında çok net bir şekilde görüldü.

Kasımpaşa takımının ilk yarı girdiği 3-4 pozisyonundan 2’si gol oldu biri direkten döndü. Beşiktaş zaman zaman baskı kurmuş görünse de pozisyona girmekte oldukça zorlandı. Kaleci Ersin ve defansın sezon başından bu yana yapmış olduğu kademe hataları aynen devam ediyor.

Rıdvan da Ersin ‘ e ayak uydurmuş aklı transferde kalmış bir görüntüde idi. Pjaniç yine o Beşiktaş taraftarının istediği, ondan beklediği, oyunu kuran, takıma derinlik yaratan , adam eksilten futbolunu ortaya koyamadı.

Beşiktaş gibi büyük takımlar, rakibine arka bölge de bu kadar geniş alanlar bırakmamalı. Kasımpaşa takımı golleri çok rahat buldu. Beşiktaş ne acı ki sene başından bu yana ne doğru düzgün savunma yapabiliyor ne de hücum… Beşiktaş’ın hücum oyuncularına baktığımda Jackson Muleka‘yı Kasımpaşa takımına kazandıranlara transfer becerilerinden dolayı teşekkür etmek gerekli diye düşünüyorum.