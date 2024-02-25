Melih Saatçı yazdı: 'Muçi’nin takıma skor katkısı sağlaması çok önemli'

Beşiktaş, Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor’u 2-0 mağlup etti. Melih Saatçı, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 21:09
Melih Saatçı yazdı: 'Muçi’nin takıma skor katkısı sağlaması çok önemli'
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Beşiktaş, İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Melih Saatçı karşılaşmayı değerlendirdi.

Melih Saatçı'nın yorumu şu şekilde:

"Beşiktaş , İstanbulspor karşısında  çok zorlanmadan galip gelmesini bildi.

Tamam galip geldi gelmesine de bu futbol ilerisi için Beşiktaş ne getirir ne götürür tartışılır.Ligin en mütevazi kadrolarından  ve de ligin bitimine haftalar kala hemen hemen küme düşmeye çok yakın olan İstanbulspor karşısında Beşiktaş ‘ oynadığı futbol ile vasatı aşamadı.

Son haftaların etkili ismi Muçi , İstanbul karşısında golü bularak takımına ısınmaya başlasa da diğer futbolcuların kollektif uyumunda yaşanan problemler düzelir mi? İlerleyen haftalarda göreceğiz! Şu bir gerçek ki Muçi’nin takıma skor katkısı vermesi çok önemli.

Beşiktaş defansının pozisyon hataları devam etse de gol yememe alışkanlığının devam etmesi güzel…

İlerleyen haftalara Beşiktaş adına umutla bakabilmek için esas sınav hafta sonu oynanacak Galatasaray mücadelesi olacak. Bu karşılaşmada alınacak üç puan hem Santos adına hem de dolayısı ile ve de en önemlisi Beşiktaş adına büyük bir ivme olacaktır."


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