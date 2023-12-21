Melih Saatçı yazdı: 'Rıza Çalımbay, Beşiktaş’a farklı bir vizyonla katkı yapabilirdi, olmadı'

Yayınlanma: 21.12.2023 - 22:17

Güncelleme: 21.12.2023 - 22:17

Hedefsiz Beşiktaş , amaçsız futbolcu topluluğu ile mağlup oldu. Alanyaspor gücü nispetinde iyi mücadele etti ve galibiyeti aldı.

Her iki yarı da da son derece kötü bir futbol ortaya koyan Beşiktaş buna rağmen maçı kötü berabere bitirebilirdi. Amartey ve Metr’in adeta hediye ettiği 2 gol takımı nakavt etti.

Maç için de en çok Rıza Hoca’ya üzüldüm. Maçı saha kenarında çaresizce izledi. Ey Rıza hocam sen koskoca Beşiktaş kaptanısın efsanesisin ,fakat belli ki yönetim sana destek olmuyor, iki hafta daha takımın başında kal deyip seni incitiyor ve sen takımda kalmaya devam ediyorsun! Bu takımdan sana daha kenetlenme olur mu? Futbolcular biliyor ki hoca gidici!

İkinci gelişinde böyle olmamalıydı. Belki de yanlış zaman da geldin, gelmemeliydin. Yardımcılarını ,ekibini değiştirebilirdin ve de Beşiktaş’a daha farklı bir vizyonla katkı yapmanı beklerdim. Çünkü sen Beşiktaş efsanesisin yakın zamanda belki de seninle yollar ayrılacak…. Fakat olmadı ne yazık ki, gidişin böyle olmamalı idi.