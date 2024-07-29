Yayınlanma: 29.07.2024 - 21:08

Güncelleme: 29.07.2024 - 21:08

Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Sultanlar Ligi profesyonel takımlarından Fenerbahçe'de smaçör olarak oynayan Meliha Diken'in yaşamı merak edildi. Peki, Meliha Diken kim, kaç yaşında, nereli? Milli voleybolcu Meliha Diken hangi takımlarda oynadı? İşte ayrıntılar...

MELİHA DİKEN KİMDİR?

Meliha İsmailoğlu Diken 17 Eylül 1993'te Bosna-Hersek'te doğdu. Spor geçmişi olan bir aileden gelen Meliha Diken, babasını örnek alarak spora başlamak istediği ilk yıllarında basketbolcu olmayı istedi. Yaşadığı yerde kızlar için basketbol okulu olmadığı için voleybolda oynamaya karar verdi.

Spor hayatına sekiz yaşındayken OK Kula Gradacac takımı ile Bosna-Hersek'te başladı. 2009 ve 2011'de yılın voleybolcusu seçildi. Yaz aylarında ise amatör olarak plaj voleybolu oynadı. 16 yaşında Türkiye'ye geldi, ardından spor ve eğitim hayatını Türkiye'de sürdürdü. 2011'de Ankara'da İlbank takımında oynamaya başladı.

Mayıs 2014'te ise Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe ile birçok başarı gösterip kupalar kazandı. 2017 yılında ise Eczacıbaşı takımına transfer oldu. 2019'da VakıfBank kulübüne transfer oldu ve bu kulüple de birçok başarıya imza attı ve kupalar kazandı. Ardından Mayıs 2021'de Fenerbahçe'ye geri döndü.

MELİHA DİKEN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Bosna-Hersek OK Kula Gradacac (2001-11)

Türkiye İlbank (2011-14)

Türkiye Fenerbahçe (2014-17)

Türkiye Eczacıbaşı (2017-19)

Türkiye VakıfBank (2019-21)

Türkiye Fenerbahçe (2021-günümüz)