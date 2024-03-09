Rizespor maçına devam edememişti: Galatasaray'dan Kaan Ayhan açıklaması
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Kaan Ayhan'ın son durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Galatasaray'ın başarılı futbolcularından Kaan Ayhan, Çaykur Rizespor maçında sakatlanmış ve maça devam edememişti.
Sarı-Kırmızılılar, Kaan Ayhan'ın sakatlığıyla ilgili açıklama yayımladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:
"Kaan Ayhan’ın çekilen MR’ında darbe aldığı bölgede yumuşak dokuda hematom tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır."
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