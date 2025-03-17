Menajerinden Ciro Immobile açıklaması: 'Bazı sorunları var ama...'
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile'nin menajeri, yıldız oyuncunun siyah-beyazlı takımdeki performansı hakkında görüşlerini aktardı.
Beşiktaş'ın yıldız forveti Ciro Immobile'nin menajeri Marco Sommella, oyuncusunun durumu hakkında açıklamalar yaptı.
Sommella, "Türkiye'deki deneyimi devam ediyor. Lazio kariyerinin sonuna gelmişti ve farklı bir deneyim yaşamak istiyordu. Önemli bir lige gitti ve onun yaşında maaşında artış olması da hiç fena değil. Beşiktaş'ta harika başladı, çok gol attı ve Süper Kupa kazandı. Bugün bazı sorunları var ama futbolda inişler ve çıkışlar olabilir" dedi.
33 MAÇTA 18 GOLE KATKI
Beşiktaş formasıyla bu sezon 33 maça çıkan İtalyan forvet, 15 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Immobile'nin Beşiktaş ile olan kontratı 2026 yazında sona eriyor.
Etiketler: #Ciro Immobile #beşiktaş #transfer
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