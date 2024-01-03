Menemen FK'den Yılmaz Vural'a esprili doğum günü kutlaması!

TFF 2. Lig ekibi Menemen Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Yılmaz Vural'ın 71. yaş günü kutlandı. İzmir kulübü deneyimli hoca için esprili bir pasta hazırladı.

DHA
Yayınlanma: 03.01.2024 - 12:56
Menemen FK'den Yılmaz Vural'a esprili doğum günü kutlaması!
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarının son haftalarında yaptığı çıkışla play-off barajına adını yazdıran Menemen Futbol Kulübü'nde teknik direktör Yılmaz Vural'ın 71'inci doğum günü esprili bir pastayla kutlandı.

YILMAZ VURAL'A ESPRİLİ PASTA

Yeni yıl izninin ardından Antalya Belek'te kampa giren sarı-lacivertlilerde kampın ilk günü 1 Ocak 1953 doğumlu olan tecrübeli teknik direktör için doğum günü kutlaması yapıldı.

Türkiye'nin en çok takım çalıştıran ve profesyonel liglerin en yaşlı teknik direktörü olan Vural için hazırlanan pastanın üzerine, "Yaş yetmiş iş bitmemiş" yazıldı. Yılmaz Vural doğum günü pastasındaki mumları üfledikten sonra futbolcularıyla birlikte kesti.


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