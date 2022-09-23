Mergim Berisha için sürpriz Dünya Kupası açıklaması
Bu yaz Fenerbahçe'den kiralık olarak Augsburg'a giden Mergim Berisha için Alman ekibinin genel müdürü Stefan Reuter, açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'den Augsburg'a kiralık olarak transfer olan Alman futbolcu Mergim Berisha için sürpriz bir açıklama geldi. Alman ekibinin genel müdürü Stefan Reuter, Berisha'nın, Almanya için Dünya Kupası'nda düşünmeye değer bir futbolcu olduğunu söyledi.
Reuter, "Eğer Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda bir sürpriz yaşanırsa, hücum oyuncumuz Mergim Berisha düşünmeye değer bir futbolcu" ifadelerini kullandı.
HAZIRLIK MAÇINDA 4 GOL ATTI
Fenerbahçe'den, Augsburg'a transfer olduktan sonra ilk golünü geçen hafta Bayern Münih'e atan 24 yaşındaki futbolcu, Austria Lustenau ile oynanan hazırlık maçında ise 4 kez fileleri havalandırdı.
Video Haberler
- Putin askeri seferberlik ilan etti
- Eylül ayında yağan karı görmek için Uludağ'a çıktılar
- Uzmanından dikkat çeken uyarı!
- Aileleri ikna edip, çocukları okula kazandırıyorlar
- Avcı böcekler turunçgili koruyacak
- Kaldırımı bahçeye çevirmişti; iyileşme başladı
- Hayatını onlara adadı
- Artık kabusu oldu!
- Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı
- Dereye düşüp sürüklendi, polisin uzattığı iple kurtuldu
En Çok Okunan Haberler
-
- TOKİ'nin kasasında şüpheli işler
- İşte ilk sıradaki sürpriz isim
- Erdoğan için harekete geçtiler
- Mansur Yavaş: Ben size ifade veriyorum
- Ses getiren çağrıya peş peşe yanıtlar
- 'Cumhurbaşkanı adayının ismi belli'
- Yangınlardaki dehşet verici gerçek!
- 'Türkiye'ye hayırlı olsun'
- 'Onun derdi bizi niye gersin?'
- 'Artık karar verin...'