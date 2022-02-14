Merih Demiral, Atalanta-Juventus maçına damga vurdu
Serie A'nın 25. haftasında Atalanta'nın evinde Juventus ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmaya Merih Demiral performansıyla damga vurdu. İtalyan basını milli futbolcuya övgü yağdırdı.
Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, İtalya Serie A'nın 25. haftasında Juventus'u konuk etti. Gewiss Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere sona erdi.
Ev sahibi takım 76. dakikada Ruslan Malinovskyi'nin golüyle 1-0 öne geçerken, konuk ekip ise 90+2'de Danilo'nun attığı kafa golüyle skoru 1-1 yaptı.
Bu sonuçla Juventus, Serie A'da 46 puanla 4. sırada yer aldı. Atalanta ise bir maç eksiği ve 44 puanla 5. basamakta bulunuyor.
"DEV DEMİRAL"
Bonservisini elinde bulunduran eski takımına karşı 90 dakika forma giyen Merih Demiral performansıyla tam not aldı. Son dönemin yükselen yıldızı ve Juventus'un yeni transferi Dusan Vlahovic'e karşı etkili bir oyun sergileyen Merih için İtalyan basını övgü dolu sözler sarf etti.
Tutto Juve internet sitesi "Vlahovic, Demiral'dan muzdarip" başlığıyla verdiği haberde "Merih Demiral'ın posta pulu gibi yapışarak sıkı markaj yapması Vlahovic'i mağdur etti" yorumunu yaptı.
Calciomercato isimli haber sitesi, Merih'in Juventus karşısındaki performansına 10 üzerinden 7 puan verdi. "Dev Demiral" başlığıyla yapılan haberde "Vlahovic ondan kurtulmak için tek bir şans bulabildi ancak eski Juventuslu futbolcu fiziğiyle onu sınırladı. Kalecisi Sportiello'yu vücuduyla Dybala'nın hücumlarına karşı korudu. Vlahovic'in gol girişimlerini topuğunu ve vücudunu kullanarak çok iyi engelledi" yorumu yapıldı.
Tuttomercatoweb sitesi ise Merih Demiral'ın oyununa 10 üzerinden 6,5 puan verdi ve "Bir hedefi var: Vlahovic'i etkisiz hale getirmek. Türk'ün önsezileriyle ve dirsek dirseğe temaslarıyla kazandığı bir savaş oldu. Juventus forvetine birkaç fırsat tanıdı ama maç boyunca dikkat seviyesini yüksek tuttu" değerlendirmesini yaptı.
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